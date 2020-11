Covid, il nuovo bollettino del ministero della Salute (Di lunedì 23 novembre 2020) Le autorità del ministero della Salute hanno comunicato il bilancio dell'emergenza coronavirus al 23 novembre, che sale di 22.930 casi e 630 morti. Coronavirus, bilancio del 23 novembre: 22.930 nuovi casi e 630 morti in più su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 23 novembre 2020) Le autorità delhanno comunicato il bilancio dell'emergenza coronavirus al 23 novembre, che sale di 22.930 casi e 630 morti. Coronavirus, bilancio del 23 novembre: 22.930 nuovi casi e 630 morti in più su Notizie.it.

RobertoBurioni : Il nuovo vaccino a mRNA contro COVID-19, spiegato grazie a @chetempochefa e @fabfazio , che ringrazio per l'opportu… - SkyTG24 : 'Nella mia vita ho vissuto 3 situazioni #Covid, ho rischiato la morte e ho sofferto isolamento e solitudine'. Un es… - Corriere : ?? Per scongiurare una nuova impennata dell’epidemia di Covid-19 in Italia, nel Dpcm del 4 dicembre ci saranno restr… - Murandrea1 : RT @AdolfoTasinato: Il covid e i dati sensibili di tutti noi | Nuovo Giornale Nazionale @AugustoVasselli @Murandrea1 @FabioVanorio @a_m… - Trikket34 : RT @Ailynur14: ??IL NUOVO VACCINO PER IL COVID NON SERVIRA' A NULLA?? La famosa virologa spagnola Margarita del Val ha spiegato con parole… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nuovo Covid: nuovo macchinario a Pneumologia S.Gerardo di Monza - Salute & Benessere Agenzia ANSA Covid-19, sono 27 le vittime in Fvg: c'è anche un'uomo di 45 anni

UDINE. Nel dettaglio dei dati odierni sul Covid-19 in Friuli Venezia Giulia, sono ventisette i decessi: un uomo di 98 anni di Moggio Udinese morto in una residenza per anziani, un uomo di 95 anni di T ...

Addio «casi zero», in Cina torna la paura:

In Cina torna la paura del Covid. Le autorità cinesi infatti, stanno testando milioni di persone, imponendo blocchi e chiudendo le scuole dopo che la scorsa settimana sono stati ...

UDINE. Nel dettaglio dei dati odierni sul Covid-19 in Friuli Venezia Giulia, sono ventisette i decessi: un uomo di 98 anni di Moggio Udinese morto in una residenza per anziani, un uomo di 95 anni di T ...In Cina torna la paura del Covid. Le autorità cinesi infatti, stanno testando milioni di persone, imponendo blocchi e chiudendo le scuole dopo che la scorsa settimana sono stati ...