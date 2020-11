Covid | il governo decide gli orari di Natale L’idea del nuovo coprifuoco | il piano per le festività

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 23 novembre 2020) Le misure dell’ultimo Dpcm sono entrate in vigore il 5 novembre fino al 3 dicembre. Ilalle 22 imposto dalin tutta Italia era stato anticipato da alcuni governatori, come quelli di Piemonte, Liguria, Lombardia, Campania e Lazio, regioni che già a ottobre avevano attuato misure più restrittive rispetto al Dpcm conalle 22 e alle 23 (Lazio). Manca poco più di un mese a, e cresce l’assedio alda parte delle organizzazioni del commercio e della ristorazione, per un allentamento delle norme a contrasto della diffusione del-19 nel nostro paese che permetta alle famiglie di festeggiare. “Sarà undiverso, più sobrio. In base al modello costruito sarebbe possibile spostarsi tra le regioni solo se tutte fossero zona ...