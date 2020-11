Covid, il bollettino di oggi: 22.930 nuovi casi e 630 morti, 3.810 in intensiva (Di lunedì 23 novembre 2020) Covid bollettino 23 novembre 2020, dal Ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Sono 22.930 i nuovi contagi da coronavirus rilevati oggi su 148.945 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Il rapporto tamponi nuovi casi è al 15,3%, in crescita rispetto ieri. Ancora molto alto il numero dei decessi, sono 630 nelle ultime 24 ore. Il totale dei morti per Covid da inizio emergenza in Italia è ora di oltre 50mila. (segue dopo la foto) I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3.810, con un incremento di 9 unità. Questi i dati diffusi nel bollettino di oggi dal ministero della Salute. 31.395 le persone guarite nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda le regioni ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 23 novembre 2020)23 novembre 2020, dal Ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Sono 22.930 icontagi da coronavirus rilevatisu 148.945 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Il rapporto tamponiè al 15,3%, in crescita rispetto ieri. Ancora molto alto il numero dei decessi, sono 630 nelle ultime 24 ore. Il totale deiperda inizio emergenza in Italia è ora di oltre 50mila. (segue dopo la foto) I pazienti ricoverati in terapiasono 3.810, con un incremento di 9 unità. Questi i dati diffusi neldidal ministero della Salute. 31.395 le persone guarite nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda le regioni ...

Diminuiscono i contagi di pari passo ai tamponi. In 24h 22.930 positivi al Coronavirus su 148.945 test effettuati. Inoltre, aumenta il numero dei guariti.

Milano, 23 novembre 2020 - Siamo entrati nella settimana clou, quella in cui la Lombardia potrebbe essere "promossa" in zona arancione, ed ottenere così un allentamento delle misure anti Covid. Mancan ...

