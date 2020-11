Covid, il bollettino dell’Asl: 63 nuovi positivi nel Sannio (Di lunedì 23 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’Asl, attraverso il consueto bollettino, ha comunicato 63 nuovi positivi nel Sannio su 801 tamponi effettuati. Di questi 5 casi sono sintomaci e 58 asintomaci. Il dato positivo riguarda i 61 guariti, ma l’azienda sanitaria locale ha comunicato altri tre decessi che portano il totale delle morti per Covid-19 a toccare quota 52. Questo il quadro completo: L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 23 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’Asl, attraverso il consueto, ha comunicato 63nelsu 801 tamponi effettuati. Di questi 5 casi sono sintomaci e 58 asintomaci. Il dato positivo riguarda i 61 guariti, ma l’azienda sanitaria locale ha comunicato altri tre decessi che portano il totale delle morti per-19 a toccare quota 52. Questo il quadro completo: L'articolo proviene da Anteprima24.it.

SkyTG24 : Il ministro Speranza ha firmato un'ordinanza che vieta gli allevamenti di #visoni su tutto il territorio italiano f… - Adnkronos : #Covid #Veneto, 2.540 nuovi contagi e 37 morti: il bollettino - Adnkronos : #Covid #Toscana, 1.323 nuovi contagi e 48 morti: il bollettino - ilbassanese : Covid in Veneto: in area non critica più la metà dei decessi - Anguill_S_Italy : Lunedì 23 novembre 2020 Coronavirus: i nuovi casi sono 22.930, 31.395 i guariti e 630 le vittime -