Covid, Federica Brignone lancia un appello: “Aprite gli impianti sciistici per Natale” (Di lunedì 23 novembre 2020) La pandemia di Covid-19 non accenna a fermarsi, in Italia così come nel resto del mondo. Federica Brignone, vincitrice dell'ultima Coppa del Mondo di sci, ai microfoni dell'Ansa ha voluto lanciare un appello alle autorità: "E' davvero importante che gli impianti aprano. E questo perché oltre a consentire di fare uno sport all'aperto che fa bene e dare così a tutti una boccata d'aria, serve per l'intero settore: si rischia altrimenti che le stazioni cadano in una crisi senza fine. Tante già fanno fatica ad arrivare a fine stagione, a pareggiare i conti e Natale fa la grossa fetta. Saltando il periodo di Sant'Ambrogio la perdita è ingente, fermi a Natale sarebbe un danno irreparabile.Permetterebbe alle famiglie e ai ragazzi di stare all'aria aperta, facendo nel rispetto delle regole uno ... Leggi su golssip (Di lunedì 23 novembre 2020) La pandemia di-19 non accenna a fermarsi, in Italia così come nel resto del mondo., vincitrice dell'ultima Coppa del Mondo di sci, ai microfoni dell'Ansa ha volutore unalle autorità: "E' davvero importante che gliaprano. E questo perché oltre a consentire di fare uno sport all'aperto che fa bene e dare così a tutti una boccata d'aria, serve per l'intero settore: si rischia altrimenti che le stazioni cadano in una crisi senza fine. Tante già fanno fatica ad arrivare a fine stagione, a pareggiare i conti e Natale fa la grossa fetta. Saltando il periodo di Sant'Ambrogio la perdita è ingente, fermi a Natale sarebbe un danno irreparabile.Permetterebbe alle famiglie e ai ragazzi di stare all'aria aperta, facendo nel rispetto delle regole uno ...

federica_nasi : RT @severino_nappi: Ieri sera l’#Italia intera ha visto in tv lo scempio della #sanità campana. Ne sono profondamente rattristato perché la… - dolci_federica : RT @CottarelliCPI: Abbiamo perso mesi di scuola, ne perderemo altri (la DAD non è la stessa cosa). Ma perché non preparare un piano di recu… - rep_torino : Torino, è arrivato a mezzogiorno il primo paziente al Covid hospital del Valentino [di Federica Cravero] [aggiornam… - FTrimani : , Grazie Federica Fantozzi per aver raccontato #acasa su @Huffpostitalia E i nostri appuntamenti con @lepotazzine… - rep_torino : Torino, è arrivato a mezzogiorno il primo paziente al Covid hospital del Valentino [di Federica Cravero] [aggiornam… -