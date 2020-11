Covid e sport, le notizie di oggi: Lazio tamponi negativi (Di lunedì 23 novembre 2020) Le principali notizie sulla pandemia Covid legata al mondo dello sport. ore 16.20 tifosi alla finale di Champions africana " La CAF consentirà a circa 5.000 tifosi di assistere alla finale di ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 23 novembre 2020) Le principalisulla pandemialegata al mondo dello. ore 16.20 tifosi alla finale di Champions africana " La CAF consentirà a circa 5.000 tifosi di assistere alla finale di ...

GENOVA - Il Genoa cerca di dimenticare l’ennesima sconfitta della stagione subita ad Udine. Giovedì alle 17 c’è il derby di Coppa Italia contro la Sampdoria. L’occasione per verificare se i rossoblu h ...

Lazio, Inzaghi: "Basta polemiche su Luis Alberto"

Simone Inzaghi annuncia il rientro di Luiz Felipe dopo il Covid contro lo Zenit e chiude il 'caso' Luis Alberto: Ha risposto sul campo.

