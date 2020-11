Covid, Crisanti: “Vaccino? Il difetto è nella procedura affrettata” (Di lunedì 23 novembre 2020) Andrea Crisanti non farà il vaccino in arrivo a gennaio. Lo ha rivelato pochi giorni fa in un’intervista rilasciata a Focus life: “Perché voglio essere rassicurato che sia un vaccino che è stato testato e che soddisfi tutti i criteri di sicurezza e efficacia. Penso che come cittadino ne ho diritto e non sono disposto ad accettare scorciatoie”, ha affermato, ribadendo di essere comunque favorevolissimo ai vaccini. L’ordinario di Microbiologia all’Università di Padova e direttore del Laboratorio di microbiologia e virologia dell’Azienda Ospedaliera di Padova, conferma la sua linea: “Non dubito che tutto verrà fatto con buona fede e rigore, ma il difetto sta nella procedura affrettata”, ha ribadito questa mattina a SkyTg 24. “Ad esempio il Remdesivir di Gilead è stato approvato, ma è un farmaco che ha ... Leggi su italiasera (Di lunedì 23 novembre 2020) Andreanon farà il vaccino in arrivo a gennaio. Lo ha rivelato pochi giorni fa in un’intervista rilasciata a Focus life: “Perché voglio essere rassicurato che sia un vaccino che è stato testato e che soddisfi tutti i criteri di sicurezza e efficacia. Penso che come cittadino ne ho diritto e non sono disposto ad accettare scorciatoie”, ha affermato, ribadendo di essere comunque favorevolissimo ai vaccini. L’ordinario di Microbiologia all’Università di Padova e direttore del Laboratorio di microbiologia e virologia dell’Azienda Ospedaliera di Padova, conferma la sua linea: “Non dubito che tutto verrà fatto con buona fede e rigore, ma ilsta, ha ribadito questa mattina a SkyTg 24. “Ad esempio il Remdesivir di Gilead è stato approvato, ma è un farmaco che ha ...

