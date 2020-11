Covid, Crisanti a Sky TG24 sul vaccino: "Non cambio idea: rendere pubblici i dati". VIDEO (Di lunedì 23 novembre 2020) "Non ho cambiato posizione: non sarò a favore del vaccino contro il Covid a meno che non vengano pubblicati i dati". Il microbiologo Andrea Crisanti, intervenuto a Sky TG24, ribadisce la sua posizione dopo le polemiche per le sue parole sul vaccino. "I difetti stanno nella procedura affrettata per l'approvazione del farmaco", ha ribadito il professore dell'università di Padova. E sul rendere o meno il vaccino obbligatorio spiega: "Non esiste che per un vaccino approvato con una procedura affrettata debba essere prevista l’obbligatorietà". Leggi su tg24.sky (Di lunedì 23 novembre 2020) "Non ho cambiato posizione: non sarò a favore delcontro ila meno che non vengano pubblicati i". Il microbiologo Andrea, intervenuto a Sky, ribadisce la sua posizione dopo le polemiche per le sue parole sul. "I difetti stanno nella procedura affrettata per l'approvazione del farmaco", ha ribadito il professore dell'università di Padova. E sulo meno ilobbligatorio spiega: "Non esiste che per unapprovato con una procedura affrettata debba essere prevista l’obbligatorietà".

