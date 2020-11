Covid, Boccia: “Si parla di cenoni di Natale ma è fuori luogo, molti italiani non ci saranno più” (Di lunedì 23 novembre 2020) Redazione No agli spostamenti da una regione all’altra per Natale. “molti italiani non ci saranno più il prossimo Natale”. Fanno discutere le parole del ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia che, dopo aver ricordato che il numero dei decessi in Italia per Covid-19 dall’inizio della pandemia ha superato i 50mila. “Discutere di cenoni e feste Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di lunedì 23 novembre 2020) Redazione No agli spostamenti da una regione all’altra per. “non cipiù il prossimo”. Fanno discutere le parole del ministro per gli Affari Regionali, Francescoche, dopo aver ricordato che il numero dei decessi in Italia per-19 dall’inizio della pandemia ha superato i 50mila. “Discutere die feste Impronta Unika.

