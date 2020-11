Covid, altri tre decessi al ‘San Pio’: muore 37enne di Arpaia (Di lunedì 23 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Si aggrava ulteriormente il bollettino dei caduti nella seconda ondata di pandemia. Il report odierno dell’ospedale ‘San Pio’ di Benevento registra tre nuove vittime nelle ultime 24 ore, tutte sannite. Tra pazienti deceduti, un 37enne di Arpaia. Il giovane aveva contratto il virus ed era ricoverato all’ospedale San Pio di Benevento da quasi un mese. Le sue condizioni non erano apparse sin da subito critiche e non aveva patologie pregresse tali da far temere il peggio. Le sue condizioni sono peggiorate nella tarda serata di ieri e questa mattina, infatti, era stato trasferito in terapia intensiva. Nel primo pomeriggio di oggi il triste epilogo. Grande il dolore dei familiari e dell’intera comunità. Il 37enne lascia una moglie e due bambini. L'articolo ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 23 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Si aggrava ulteriormente il bollettino dei caduti nella seconda ondata di pandemia. Il report odierno dell’ospedaledi Benevento registra tre nuove vittime nelle ultime 24 ore, tutte sannite. Tra pazienti deceduti, undi. Il giovane aveva contratto il virus ed era ricoverato all’ospedale San Pio di Benevento da quasi un mese. Le sue condizioni non erano apparse sin da subito critiche e non aveva patologie pregresse tali da far temere il peggio. Le sue condizioni sono peggiorate nella tarda serata di ieri e questa mattina, infatti, era stato trasferito in terapia intensiva. Nel primo pomeriggio di oggi il triste epilogo. Grande il dolore dei familiari e dell’intera comunità. Illascia una moglie e due bambini. L'articolo ...

