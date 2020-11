Covid-19 | screening di massa a L’Aquila | in arrivo 200mila tamponi entro mercoledì

Leggi su dire

"Il Commissario Domenico Arcuri mi ha da poco comunicato di aver accolto, in via del tutto eccezionale e tenuto conto della situazione che gli ho descritto, la richiesta di fornire un congruo quantitativo di tamponi antigenici rapidi per permettere l'avvio della campagna di screening massivo, che partirà dalla Provincia dell'Aquila. Al più tardi nella giornata di mercoledì saranno quindi consegnati 200 mila tamponi". Lo riferisce il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, che già nei giorni scorsi ha annunciato tamponi a tappeto sul territorio aquilano, il più colpito da questa seconda ondata della pandemia. I 200mila tamponi, infatti, saranno utili "a mettere in moto la macchina organizzativa. Ho affidato all'Agenzia di Protezione Civile, nella persona del direttore Mauro Casinghini, la guida e il coordinamento di tutte le istituzioni e i soggetti coinvolti. Ringrazio nuovamente per la piena e sincera collaborazione il Commissario Arcuri e il ministro Roberto Speranza, che hanno accolto la mia richiesta di replicare in Abruzzo quanto fatto in Alto Adige. Nel pomeriggio di oggi le Asl dell'Aquila e di Bolzano – fa quindi sapere – si collegheranno in videoconferenza per proseguire lo scambio di informazioni utili per arrivare il prima possibile a ripetere l'operazione nel nostro territorio".