Covid-19, il vaccino AstraZeneca-Oxford efficace al 70,4%. Il video (Di lunedì 23 novembre 2020) Covid-19, il vaccino AstraZeneca-Oxford efficace al 70,4% Roma, 23 nov. (askanews) – AstraZeneca ha annunciato che il suo vaccino contro il coronavirus, sviluppato con l'Università di Oxford, ha mostrato un'efficacia media del 70,4% nella protezione, in due segmenti di studio. Alti livelli di rispondenza sono giunti dai test in Gran Bretagna e Brasile, senza casi di malattie significative o di ospedalizzazione nei partecipanti alla sperimentazione. Coinvolti più di 20.000 volontari. Ci sono stati 30 casi di Covid in persone che hanno ricevuto due dosi di vaccino e 101 in persone che hanno ricevuto un'iniezione fittizia. I ricercatori hanno dunque affermato che il candidato vaccino ha una protezione ...

