Covid 19, il vaccino Astrazeneca “efficace al 70%”. La percentuale sale al 90% “con una dose e mezzo” (Di lunedì 23 novembre 2020) Il vaccino sviluppato dall’università di Oxford e dall’Irbm di Pomezia, prodotto da Astrazeneca, è “altamente efficace”. Lo ha reso noto l’azienda farmaceutica questa mattina sulla base dei dati preliminari in fase tre della sperimentazione. Precisamente il candidato vaccino è risultato efficace nel prevenire il 70.4% delle infezioni. Meno rispetto al 94/95% annunciato da Pfizer e Moderna. L’efficacia però sembra cambiare in base ai dosaggi. L’efficacia del vaccino scende al 62% se vengono somministrate due dosi, ma sale al 90% se somministrato a una dose e mezza. Alla sperimentazione stanno partecipando circa 23mila volontari. Tra di loro si sono registrati 131 casi di Covid, di cui 101 a persone che avevano ricevuto un placebo, 30 a chi aveva ricevuto doppia ... Leggi su italiasera (Di lunedì 23 novembre 2020) Ilsviluppato dall’università di Oxford e dall’Irbm di Pomezia, prodotto da, è “altamente efficace”. Lo ha reso noto l’azienda farmaceutica questa mattina sulla base dei dati preliminari in fase tre della sperimentazione. Precisamente il candidatoè risultato efficace nel prevenire il 70.4% delle infezioni. Meno rispetto al 94/95% annunciato da Pfizer e Moderna. L’efficacia però sembra cambiare in base ai dosaggi. L’efficacia delscende al 62% se vengono somministrate due dosi, maal 90% se somministrato a unae mezza. Alla sperimentazione stanno partecipando circa 23mila volontari. Tra di loro si sono registrati 131 casi di, di cui 101 a persone che avevano ricevuto un placebo, 30 a chi aveva ricevuto doppia ...

