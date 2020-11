Covid-19: contagi sul lavoro. Inail, sono 66.781, 332 mortali (Di lunedì 23 novembre 2020) A settembre si è cominciata a registrare una recrudescenza delle denunce, che hanno sfiorato i 1.700 casi, per arrivare al mese di ottobre nel quale la 'seconda ondata' dei contagi ha avuto un impatto significativo Leggi su firenzepost (Di lunedì 23 novembre 2020) A settembre si è cominciata a registrare una recrudescenza delle denunce, che hanno sfiorato i 1.700 casi, per arrivare al mese di ottobre nel quale la 'seconda ondata' deiha avuto un impatto significativo

Agenzia_Ansa : L'#Oms avverte l'#Europa che se non si attrezzerà in modo corretto ci sarà una terza ondata della #pandemia all'ini… - SkyTG24 : #Piacenza, la provincia più colpita dell'Emilia Romagna durante la prima ondata di contagi, affronta la seconda ond… - LaStampa : “Restituite le bombole d’ossigeno vuote: dobbiamo riempirle per i pazienti Covid”. La mappa interattiva dei contagi - eErgaOmnes : RT @SardiniaPost: Il Covid di nuovo nelle case di riposo. Impennata di contagi a Bosa e Ghilarza - wshaper : RT @Corriere: Covid, 66 mila contagi sul lavoro denunciati al 31 ottobre. Sanità il settore più colpito (21% dei morti) -