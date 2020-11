Cos’è Le Grand Continent, la rivista francese che fa discutere l’Europa (Di lunedì 23 novembre 2020) L’intervista di Emmanuel Macron con la rivista Le Grand Continent, pubblicata in alcune sue parti dal Corriere della Sera, ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica europea non soltanto per i contenuti e alcuni concetti espressi dal presidente francese, ma anche per la piattaforma scelta. La rivista, che pubblica unicamente online, è nata a Parigi nel 2019, ed è il progetto più importante del Groupe d’études géopolitiques (Geg), un think tank fondato nel 2017 da studenti ed ex studenti dell’École Normale Supérieure, l’università francese di eccellenza nell’ambito delle scienze umanistiche. L’analisi che ha dato vita al Geg era piuttosto semplice: non esisteva, in Europa, un serio luogo di dibattito che affrontasse le questioni geopolitiche «su scala pertinente», cioè quella ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 23 novembre 2020) L’intervista di Emmanuel Macron con laLe, pubblicata in alcune sue parti dal Corriere della Sera, ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica europea non soltanto per i contenuti e alcuni concetti espressi dal presidente, ma anche per la piattaforma scelta. La, che pubblica unicamente online, è nata a Parigi nel 2019, ed è il progetto più importante del Groupe d’études géopolitiques (Geg), un think tank fondato nel 2017 da studenti ed ex studenti dell’École Normale Supérieure, l’universitàdi eccellenza nell’ambito delle scienze umanistiche. L’analisi che ha dato vita al Geg era piuttosto semplice: non esisteva, in Europa, un serio luogo di dibattito che affrontasse le questioni geopolitiche «su scala pertinente», cioè quella ...

