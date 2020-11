"Cosa volevo dire davvero". Morra telefona a Giletti, un altro disastro su Jole Santelli | Video (Di lunedì 23 novembre 2020) telefona a sorpresa a Non è l'arena, Nicola Morra, e Massimo Giletti ne approfitta per parlare del caso Jole Santelli. Il senatore grillino, presidente della commissione Antimafia, interviene riguardo un servizio sulla sanità calabrese ma presto il discorso si sposta sulla sua "cacciata" dalla Rai, dove venerdì sera sarebbe dovuto intervenire a Titolo V. "Anche lei è stato vittima di censura, lo ritengo gravissimo, qualcuno ci spiegherà. Oggi la gente non può più dire quello che pensa se non è lineare col sistema", commenta Giletti. "Un errore formidabile", taglia corto Morra. Non la sua frase, ma la decisione della Rai. "Allora spieghi quella frase", incalza Giletti. "Sono il primo a essere affranto, ho avuto esperienza ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020)a sorpresa a Non è l'arena, Nicola, e Massimone approfitta per parlare del caso. Il senatore grillino, presidente della commissione Antimafia, interviene riguardo un servizio sulla sanità calabrese ma presto il discorso si sposta sulla sua "cacciata" dalla Rai, dove venerdì sera sarebbe dovuto intervenire a Titolo V. "Anche lei è stato vittima di censura, lo ritengo gravissimo, qualcuno ci spiegherà. Oggi la gente non può piùquello che pensa se non è lineare col sistema", commenta. "Un errore formidabile", taglia corto. Non la sua frase, ma la decisione della Rai. "Allora spieghi quella frase", incalza. "Sono il primo a essere affranto, ho avuto esperienza ...

Contro le mattane paragolpiste di Trump resistono le istituzioni e i giudici (anche repubblicani) grazie al fatto che negli Stati Uniti, come in Francia quando sembrava inarrestabile Marine Le Pen, la ...

Minacce via sms e scoop sulle dimissioni Caso Becciu, tutti i fatti che non tornano

I dubbi della scrittrice Scaraffia: "Come faceva a sapere un giornale dell’addio del cardinale? Poca trasparenza e faide in Vaticano" ...

Contro le mattane paragolpiste di Trump resistono le istituzioni e i giudici (anche repubblicani) grazie al fatto che negli Stati Uniti, come in Francia quando sembrava inarrestabile Marine Le Pen, la ...I dubbi della scrittrice Scaraffia: "Come faceva a sapere un giornale dell’addio del cardinale? Poca trasparenza e faide in Vaticano" ...