Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 23 novembre (Di lunedì 23 novembre 2020) I numeri coronavirus 23 novembre restituiscono un numero di nuovi positivi pari a 22.930 nuovi positivi con 148.945 tamponi effettuati. I morti causati dal coronavirus nelle ultime 24 ore sono 630, dato che porta i morti da inizio pandemia a superare le 50 mila persone. Le persone attualmente positive sono ora 796.849 mentre il totale dei decessi tocca quota 50.453. I guariti e dimessi di oggi sono 31.395 mentre i ricoveri sono saliti di 427 unità con un +9 nelle terapie intensive. I tamponi effettuati – come ogni lunedì – sono in calo per via del weekend fermandosi a 148.945. Il totale dei casi da inizio pandemia sale a 1.431.795. #coronavirus, 23/11/20 • Attualmente positivi: 796.849 • Deceduti: 50.453 (+630) • Dimessi/Guariti: 584.493 (+31.395) • Ricoverati: 38.507 (+427) • di cui in Terapia Intensiva: 3.810 (+9) • ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 23 novembre 2020) I numeri23restituiscono un numero di nuovi positivi pari a 22.930 nuovi positivi con 148.945 tamponi effettuati. I morti causati dalnelle ultime 24 ore sono 630, dato che porta i morti da inizio pandemia a superare le 50 mila persone. Le persone attualmente positive sono ora 796.849 mentre il totale dei decessi tocca quota 50.453. I guariti e dimessi di oggi sono 31.395 mentre i ricoveri sono saliti di 427 unità con un +9 nelle terapie intensive. I tamponi effettuati – come ogni lunedì – sono in calo per via del weekend fermandosi a 148.945. Il totale dei casi da inizio pandemia sale a 1.431.795. #, 23/11/20 • Attualmente positivi: 796.849 • Deceduti: 50.453 (+630) • Dimessi/Guariti: 584.493 (+31.395) • Ricoverati: 38.507 (+427) • di cui in Terapia Intensiva: 3.810 (+9) • ...

