Corrotti: Metro C fotografa amministrazione Raggi (Di lunedì 23 novembre 2020) Roma – “I cittadini romani rimangono a piedi a causa dell’interruzione, su tutta la linea, della Metro C di Roma chiusa questa mattina per mancanza di personale: una fotografia esatta dell’incapacita’ dell’amministrazione Raggi.” “Gli autobus sostitutivi messi in strada da Atac non sono bastati, nella maggior parte dei casi e’ stato quasi impossibile salire sui mezzi e mantenere la distanza di sicurezza, il tutto su un’area che e’ tra quelle a piu’ alto rischio. Chiudere cosi’ l’intera tratta di una Metropolitana e’ inaccettabile”. Cosi’ in una nota Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio. Leggi su romadailynews (Di lunedì 23 novembre 2020) Roma – “I cittadini romani rimangono a piedi a causa dell’interruzione, su tutta la linea, dellaC di Roma chiusa questa mattina per mancanza di personale: una fotografia esatta dell’incapacita’ dell’.” “Gli autobus sostitutivi messi in strada da Atac non sono bastati, nella maggior parte dei casi e’ stato quasi impossibile salire sui mezzi e mantenere la distanza di sicurezza, il tutto su un’area che e’ tra quelle a piu’ alto rischio. Chiudere cosi’ l’intera tratta di unapolitana e’ inaccettabile”. Cosi’ in una nota Laura, consigliere Lega Regione Lazio.

