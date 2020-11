Coronavirus, ultime news. Speranza: spostamenti tra le regioni solo se tutte gialle. LIVE (Di lunedì 23 novembre 2020) Il ministro della Salute, Roberto Speranza, frena sul libero movimento durante le festività. E sul vaccino, il ministro spiega che l'Italia deve provare a raggiungere l'immunità di gregge e punta sulla persuasione, piu' che sull'obbligo. Governo al lavoro per un extra cashback di Natale Leggi su tg24.sky (Di lunedì 23 novembre 2020) Il ministro della Salute, Roberto, frena sul libero movimento durante le festività. E sul vaccino, il ministro spiega che l'Italia deve provare a raggiungere l'immunità di gregge e punta sulla persuasione, piu' che sull'obbligo. Governo al lavoro per un extra cashback di Natale

RaiNews : #Coronavirus, 28.337 nuovi casi e 562 vittime nelle ultime 24 ore in Italia - rtl1025 : ?? Sono 28.337 i nuovi casi di #coronavirus individuati in #Italia nelle ultime 24ore, oltre 6mila meno di ieri. In… - sole24ore : #Coronavirus, ultime notizie: in #Italia 28.337 nuovi #contagi, con 188.747#tamponi. 562 le #vittime… - Notiziedi_it : Coronavirus, la telefonata: «Lei in ospedale era vicino a mio papà, mi parli delle sue ultime ore di vita» - SkyTG24 : Coronavirus, ultime news. Speranza: spostamenti tra le regioni solo se tutte gialle. LIVE -