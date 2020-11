Coronavirus, ultime news. AstraZeneca: efficacia media del vaccino al 70%. DIRETTA (Di lunedì 23 novembre 2020) L'efficacia media dimostrata dal vaccino anticovid realizzato da Oxford-AstraZeneca-Irbm è pari al 70%. Intanto il ministro della Salute, Roberto Speranza, frena sul libero movimento durante le festività. E proprio sul vaccino, il ministro spiega che l'Italia deve provare a raggiungere l'immunità di gregge e punta sulla persuasione, più che sull'obbligo. Governo al lavoro per un extra cashback di Natale Leggi su tg24.sky (Di lunedì 23 novembre 2020) L'dimostrata dalanticovid realizzato da Oxford--Irbm è pari al 70%. Intanto il ministro della Salute, Roberto Speranza, frena sul libero movimento durante le festività. E proprio sul, il ministro spiega che l'Italia deve provare a raggiungere l'immunità di gregge e punta sulla persuasione, più che sull'obbligo. Governo al lavoro per un extra cashback di Natale

RaiNews : #Coronavirus, 28.337 nuovi casi e 562 vittime nelle ultime 24 ore in Italia - rtl1025 : ?? Sono 28.337 i nuovi casi di #coronavirus individuati in #Italia nelle ultime 24ore, oltre 6mila meno di ieri. In… - sole24ore : #Coronavirus, ultime notizie: in #Italia 28.337 nuovi #contagi, con 188.747#tamponi. 562 le #vittime… - ilblogdiAndy : RT @SkyTG24: Coronavirus, ultime news. Speranza: spostamenti tra le regioni solo se tutte gialle. LIVE - SkyTG24 : Covid, in Campania 3.217 contagi nelle ultime 24 ore. DIRETTA -