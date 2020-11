Coronavirus, tampone negativo per Dzeko: “Finalmente guarito” (Di lunedì 23 novembre 2020) Roma, Edin Dzeko guarito dopo essere risultato positivo al Coronavirus. Edin Dzeko è risultato negativo al test per la ricerca del nuovo Coronavirus e dopo aver saltato le ultime sfide con la Roma e con la Nazionale dopo aver contratto il nuovo virus. Edin DzekoDzeko positivo al Coronavirus, l’annuncio su Instagram L’attaccante della Roma aveva comunicato di essere positivo al Coronavirus con un post sulla propria pagina Instagram. Edin Dzeko ha fatto sapere di essere in buone condizioni di salute e di essere in isolamento così come previsto dai protocolli. “Ciao a tutti, purtroppo sono positivo al Covid19 e come sapete dovrò rispettare il periodo di quarantena. Voglio tranquillizzare tutti quelli che mi ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 23 novembre 2020) Roma, Edinguarito dopo essere risultato positivo al. Edinè risultatoal test per la ricerca del nuovoe dopo aver saltato le ultime sfide con la Roma e con la Nazionale dopo aver contratto il nuovo virus. Edinpositivo al, l’annuncio su Instagram L’attaccante della Roma aveva comunicato di essere positivo alcon un post sulla propria pagina Instagram. Edinha fatto sapere di essere in buone condizioni di salute e di essere in isolamento così come previsto dai protocolli. “Ciao a tutti, purtroppo sono positivo al Covid19 e come sapete dovrò rispettare il periodo di quarantena. Voglio tranquillizzare tutti quelli che mi ...

