Coronavirus | Speranza su allentamento misure nelle Regioni rosse | massima prudenza

(Di lunedì 23 novembre 2020) (Teleborsa) – Il ministro della Salute, Roberto, predica massa cautela sulla possibilità che una Regione esca dalla zona rossa. “Dovremo valutare con attenzione i numeri dei prossimi giorni. È comprensibile che un territorio voglia uscire dalla zona rossa ma ci vuole”, ha detto il ministro ieri intervenendo a Che tempo che fa su Rai 3. “Lestanno dando i primi risultati ma abbiamo bisogno di discutere con gli scienziati ed i tecnici. Io lavoro con tutti i presidenti di Regione senza distinzione politica e dico no alle polemiche. Per me la linea resta quella dellacautela“, ha aggiunto. Quanto agli spostamenti per il periodo natalizio, “per il modello che utilizziamo, può avvenire solo se tutte leandassero in zona gialla ma in questo momento dobbiamo evitare ...

