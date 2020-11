Coronavirus | sono 2 341 i nuovi casi di Coronavirus nel Lazio La mappa delle Asl

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 23 novembre 2020) OGGI SU OLTRE 20 MILA TAMPONI NEL(-4.319) SI REGISTRANO 2.341POSITIVI (-192), 48 I DECESSI (+28) E +357 I GUARITI. SALE LEGGERMENTE IL RAPPORTO TRA I POSITIVI E I TAMPONI, CALANO LE TERAPIE INTENSIVE. Dimezzata l’incidenza cumulativa per 100 mila abitanti passiamo da 558 a 275. Il virus rallenta la sua corsa, ma bisogna continuare con le misure adottate. Unaprincipali cause di diffusione del virus nella prima fase tra il febbraio e il marzo scorsostati gli esiticosiddette settimane bianche. Non ripetiamo gli stessi errori. Nella Asl Roma 1476 inelle ultime 24h e si tratta diisolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Venti...