Coronavirus | Ricciardi apre all’obbligo di vaccinazione | «Non lo escludo»

«Se capissimo che serve il 90–95% di copertura per ottenere l'immunità di gregge si potrebbe valutare anche l'obbligo» di vaccinazione anti-Covid. Così Walter Ricciardi, consulente del ministero della Salute, non esclude il ricorso all'obbligatorietà, dopo che ieri il direttore dell'Aifa, Nicola Magrini, ha ammesso che potrebbe essere presa in considerazione in casi particolari, come personale sanitario e delle Rsa. «Per il momento ho consigliato al ministro di prevedere la volontarietà per gli adulti», ha detto Ricciardi, «credo che se viene adeguatamente spiegato che questo vaccino è sicuro e che è l'unico modo per tornare alla normalità, la gente si convinca».

