Coronavirus, questa è la foto della famiglia turca dello «scopritore» del vaccino Pfizer? Non risulta! (Di lunedì 23 novembre 2020) Il 22 novembre 2020 diversi personaggi hanno condiviso la foto di una famiglia turca immigrata in Germania sostenendo che sia quella del «fondatore della BioNTech» e «scopritore del vaccino anti covid19 della Pfizer», Ugur Sahin. Tra coloro che l’hanno condivisa nella propria pagina ufficiale troviamo Lorenzo Tosa, Filippo Rossi, Valerio Capraro e la pagina Facebook Il razzismo non ci piace, ma non risulta affatto che la foto sia riconducibile a Sahin. La foto condivisa dalla pagina Facebook Il razzismo non ci piace. Oltre 6.200 condivisioni per il post di Tosa, che si aggiungono agli oltre 5.000 della pagina Il razzismo non ci piace, agli 2.000 di Rossi e ai 600 di Capraro, mentre la fonte ... Leggi su open.online (Di lunedì 23 novembre 2020) Il 22 novembre 2020 diversi personaggi hanno condiviso ladi unaimmigrata in Germania sostenendo che sia quella del «fondatoreBioNTech» e «delanti covid19», Ugur Sahin. Tra coloro che l’hanno condivisa nella propria pagina ufficiale troviamo Lorenzo Tosa, Filippo Rossi, Valerio Capraro e la pagina Facebook Il razzismo non ci piace, ma non risulta affatto che lasia riconducibile a Sahin. Lacondivisa dalla pagina Facebook Il razzismo non ci piace. Oltre 6.200 condivisioni per il post di Tosa, che si aggiungono agli oltre 5.000pagina Il razzismo non ci piace, agli 2.000 di Rossi e ai 600 di Capraro, mentre la fonte ...

