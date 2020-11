Coronavirus, per il vaccino AstraZeneca efficacia tra il 62% e il 90% (Di lunedì 23 novembre 2020) ROMA – Un range di efficacia che varia dal 62% al 90% in base ai regimi di dosaggio somministrati. Sono questi, secondo la casa farmaceutica AstraZeneca, i dati degli studi clinici condotti nel Regno Unito e in Brasile sul candidato vaccino anti coronavirus sviluppato in collaborazione con l’Universita’ di Oxford. Il vaccino, fa sapere AstraZeneca, ha raggiunto gli endpoint di efficacia nella protezione dal Covid-19 a un minimo di 14 giorni dopo la somministrazione di due dosi del prodotto. Leggi su dire (Di lunedì 23 novembre 2020) ROMA – Un range di efficacia che varia dal 62% al 90% in base ai regimi di dosaggio somministrati. Sono questi, secondo la casa farmaceutica AstraZeneca, i dati degli studi clinici condotti nel Regno Unito e in Brasile sul candidato vaccino anti coronavirus sviluppato in collaborazione con l’Universita’ di Oxford. Il vaccino, fa sapere AstraZeneca, ha raggiunto gli endpoint di efficacia nella protezione dal Covid-19 a un minimo di 14 giorni dopo la somministrazione di due dosi del prodotto.

