Coronavirus, ora le vittime in Italia sono oltre 50mila: il bollettino (Di lunedì 23 novembre 2020) Anche oggi i dati che si rinvengono nel bollettino del Ministero della Salute che quotidianamente registra i dati raccolti dalle regioni in relazione all’emergenza Coronavirus ci racconta di una curva che non accenna a diminuire. sono, con oggi, 796.849 le persone attualmente positive al Covid-19 in Italia. Coronavirus, i numeri dell’epidemia: oltre 50mila vittime in Italia Quasi 800mila positivi cui 22.930 registrati nelle ultime 24 ore a fronte di 148.945 tamponi: anche oggi i numeri non accennano a diminuire. Permane critica la situazione Italiana legata all’epidemia di Coronavirus che con oggi porta il bilancio totale delle vittime a quota 50.453 con 630 decessi registrati ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 23 novembre 2020) Anche oggi i dati che si rinvengono neldel Ministero della Salute che quotidianamente registra i dati raccolti dalle regioni in relazione all’emergenzaci racconta di una curva che non accenna a diminuire., con oggi, 796.849 le persone attualmente positive al Covid-19 in, i numeri dell’epidemia:inQuasi 800mila positivi cui 22.930 registrati nelle ultime 24 ore a fronte di 148.945 tamponi: anche oggi i numeri non accennano a diminuire. Permane critica la situazionena legata all’epidemia diche con oggi porta il bilancio totale dellea quota 50.453 con 630 decessi registrati ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ora ULTIM'ORA – CORONAVIRUS, in provincia di Frosinone 83 nuovi positivi, 80 negativizzati e 2 deceduti TG24.info Il Galata Museo del Mare di Genova presenta il Virtual Tour della Sala Coeclerici

Genova – Un tour virtuale alla scoperta delle opere custodite nella mostra Navigare nell’Arte della Sala Coeclerici del Galata Museo del Mare. Un viaggio nella storia della città di Genova e del suo l ...

Le nuove date del Salone all’aperto

Dopo le varie posticipazioni, gli organizzatori hanno comunicato che la kermesse si svolgerà dal 10 al 13 giugno 2021 ...

