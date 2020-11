Coronavirus, oltre mille nuovi casi: 'Superato il picco dei ricoveri della prima ondata' (Di lunedì 23 novembre 2020) Sono 1.217 i nuovi contagi da Covid-19 in Veneto aggiornati alle 8 di lunedì 23 novembre. Gli attualmente positivi salgono dunque a 73.727 di cui 14.227 nel Vicentino (146 i nuovi positivi). Per ... Leggi su vicenzatoday (Di lunedì 23 novembre 2020) Sono 1.217 icontagi da Covid-19 in Veneto aggiornati alle 8 di lunedì 23 novembre. Gli attualmente positivi salgono dunque a 73.727 di cui 14.227 nel Vicentino (146 ipositivi). Per ...

rtl1025 : ??Oggi in #Italia sono 22.930 contagi da #coronavirus e 630 morti: oltre 50.000 #vittime totali nel nostro paese. - disinformatico : Se qualcuno vi ha girato l'ennesima fesseria su come debellare il coronavirus con i rimedi trovati su WhatsApp, olt… - RegioneER : #sanitaER #coronavirus l’aggiornamento per l'Emilia-Romagna: 2.219 nuovi positivi, di cui 984 asintomatici da cont… - EmMicucci : #Coronavirus #Lazio +2.341 nuovi casi ma con oltre 4.300 tamponi in meno. Ben 48 morti. Aumenta rapporto tamponi-po… - 34_liss : RT @rtl1025: ??Oggi in #Italia sono 22.930 contagi da #coronavirus e 630 morti: oltre 50.000 #vittime totali nel nostro paese. -