Coronavirus, oggi nel Lazio 2.341 nuovi casi. D'Amato: 'Il virus rallenta, non ripetiamo gli stessi errori' (Di lunedì 23 novembre 2020) Su oltre 20.000 tamponi (-4.319 rispetto a ieri) si registrano 2.341 (-192) nuovi casi nelle ultime 24 ore. Sono 48 i decessi (con un incremento di 28 rispetto a ieri), salgono i guariti (357 nelle ultime ore). Sale leggermente il rapporto tra i positivi e i tamponi, ma fortunatamente calano le terapie intensive. Leggi anche: Roma. Operatori malati e reparto di cardiologia chiuso, ma il San Camillo smentisce: 'E' una notizia falsa' "Dimezzata l'incidenza cumulativa per 100 mila abitanti passiamo da 558 a 275 casi. Il virus rallenta la sua corsa, ma bisogna continuare con le misure adottate. Una delle principali cause di diffusione del virus nella prima fase tra il febbraio e il marzo scorso sono stati gli esiti delle cosiddette settimane bianche. Non ripetiamo gli stessi errori."

