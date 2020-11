Coronavirus | nell’hub di Linate che da marzo ospita i positivi asintomatici | “Alleggeriamo le corsie degli ospedali”

Leggi su ilfattoquotidiano

Dal giorno della sua apertura a, l'hub diper pazienti Covidnon ha mai chiuso. Per mesi, i suoi 52 posti letto gestiti dalla Croce Rossa Italiana sono stati gli unici disponibili in città. "Molto spesso ci siamo trovati a non poter accogliere tutti le persone che ci venivano segnalate – spiega la direttrice della Cri Milano, Monica Simeone – in alcuni momenti la richiesta del territorio era molto più alta". Qui vengonote le persone che non possono trascorrere la quarantena nel proprio domicilio. C'è chi come la signora Tapia si è trasferita qui dalla Brianza dopo aver passato giorni in ospedale. "Sono venuta perché viviamo in sette in una casa con tre stanze, e non potevamo correre il rischio di contagiarci". O chi come Daniel viveva con la sua famiglia in un centro di accoglienza.