Coronavirus nel Lazio, il bollettino di oggi 23 novembre 2020: 2341 nuovi casi e 48 morti (Di lunedì 23 novembre 2020) nel Lazio, il bollettino di oggi, 23 novembre 2020 : sono 2341 i nuovi casi su 20.324 tamponi effettuati. I nuovi decessi sono 28, i guariti 457. Col consueto calo dei tamponi del fine settimana, ... Leggi su leggo (Di lunedì 23 novembre 2020) nel, ildi, 23: sonosu 20.324 tamponi effettuati. Idecessi sono 28, i guariti 457. Col consueto calo dei tamponi del fine settimana, ...

Tg1Raiofficial : 'So che cosa provano i #malati di #coronavirus. La #sofferenza di chi non riesce a respirare'. @Pontifex_it ricord… - rtl1025 : ??Oggi in #Italia sono 22.930 contagi da #coronavirus e 630 morti: oltre 50.000 #vittime totali nel nostro paese. - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, Arcuri: 'Verso vaccinazione di massa nel 2021' #ANSA - VivMilano : RT @BreakingItalyNe: CORONAVIRUS IN ITALIA: Altri 630 nuovi decessi nel Paese, in totale sono 50.453: Sale a 1.388.122 morti nel Mondo [UP… - PicenoTime : Coronavirus: Marche, superata quota 1200 vittime. Altri due decessi nel Piceno -