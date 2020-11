Coronavirus, ministero Salute emana ordinanza per allevamenti di visoni (Di lunedì 23 novembre 2020) Dopo che in alcuni visoni di allevamenti nord europei era stata individuata una mutazione del Coronavirus, anche il ministero della Salute italiano corre ai ripari con un'ordinanza. Secondo la nuova ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 23 novembre 2020) Dopo che in alcunidinord europei era stata individuata una mutazione del, anche ildellaitaliano corre ai ripari con un'. Secondo la nuova ...

Agenzia_Ansa : In Italia sono 37.255 i nuovi casi di #coronavirus nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute.… - pin_klo : RT @RaiNews: Il Ministro della Salute Speranza ha firmato un'ordinanza che dispone la sospensione delle attività degli allevamenti di vison… - RaiNews : Il Ministro della Salute Speranza ha firmato un'ordinanza che dispone la sospensione delle attività degli allevamen… - QdSit : In attesa dell’arrivo degli ispettori del Ministero per accertare il numero reale dei posti letto per i malati covi… - metaanto : RT @WCostituzione: @Libero_official Non è il coronavirus che ha bloccato tutto. Al ministero della Salute e a capo della sanità regionale n… -