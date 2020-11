Coronavirus, Maradona Jr: “Sto meglio, la cura funziona!” (Di lunedì 23 novembre 2020) Il Coronavirus non molto tempo fa ha colpito anche Diego Armando Maradona jr., figlio del Pibe de Oro. Il ragazzo argentino, a causa della positività, è stato ricoverato al Cotugno di Napoli il 14 novembre. La positività al Covid-19 era invece emersa il 5 dello stesso mese. Ora fortunatamente, come annunciato dalla moglie sui social, L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 23 novembre 2020) Ilnon molto tempo fa ha colpito anche Diego Armandojr., figlio del Pibe de Oro. Il ragazzo argentino, a causa della positività, è stato ricoverato al Cotugno di Napoli il 14 novembre. La positività al Covid-19 era invece emersa il 5 dello stesso mese. Ora fortunatamente, come annunciato dalla moglie sui social, L'articolo

Il coronavirus non molto tempo fa ha colpito anche Diego Armando Maradona jr., figlio del Pibe de Oro. Il ragazzo argentino, a causa della positività, è ...

Diego Maradona junior rassicura sulle sue condizioni: "Sono ancora ricoverato, ma sono in via di guarigione".

"Dopo otto giorni ho trovato un minuto di tempo per farvi sapere che sono ricoverato a Napoli e sono in via di guarigione”. Così ha scritto sui social Diego Maradona junior che è positivo al Covid 19 ...

