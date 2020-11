Coronavirus, L’Aquila come Bergamo? “Viviamo un secondo terremoto” (Di lunedì 23 novembre 2020) . Il timore è quello di divenire una nuova “Bergamo” La seconda ondata di Covid che ha investito l’Italia ha colpito duro anche L’Aquila, capoluogo d’Abruzzo, tanto da far temere di divenire una nuova Bergamo. “Questo è a tutti gli effetti un secondo terremoto”. La città, infatti, già L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 23 novembre 2020) . Il timore è quello di divenire una nuova “” La seconda ondata di Covid che ha investito l’Italia ha colpito duro anche, capoluogo d’Abruzzo, tanto da far temere di divenire una nuova. “Questo è a tutti gli effetti un. La città, infatti, già L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

MarsicaW : CORONAVIRUS: L’ASSESSORE VERÌ RINGRAZIA L’ARMA DEI CARABINIERI PER L’ATTIVITÀ DEI DRIVE THROUGH IN PROVINCIA DELL’A… - ekuonews : Coronavirus: l’assessore Verì ringrazia l’Arma dei Carabinieri per l’attività dei drive through in provincia de L'A… - MarsicaW : L'AQUILA - 'L'iniziativa assunta dalla Regione e annunciata dal presidente Marco Marsilio rappresenta un punto di s… - LuciaMosca1 : (Coronavirus Abruzzo, 560 nuovi positivi: 222 a L'Aquila, 137 a Chieti) Segui su: La Notizia -… - PekkaTMakinen : RT @Il_Centro: #Abruzzo #21novembre #sabato #coronavirus #covid #pandemia #testpertutti #contagi #Bolzano #LAquila #Avezzano #celano #Sulmo… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus L’Aquila Covid, L'Aquila teme di diventare la nuova Bergamo. «Stiamo vivendo un secondo terremoto» Il Messaggero