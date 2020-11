Coronavirus: la Svizzera va contro corrente e apre gli impianti sciistici (Di lunedì 23 novembre 2020) Numeri chiusi sugli impianti e con mascherine: ma il Consiglio Federale non ha voluto rinunciare al turismo, che copre circa il 3% del Pil. Da sabato 10 le località saranno già operative. L’inviato dell’Oms Navarro commenta: “Troppo blande” le misure adottate nel Paese. In Svizzera, unico Paese dell’arco alpino, sarà possibile sciare anche con il L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 23 novembre 2020) Numeri chiusi suglie con mascherine: ma il Consiglio Federale non ha voluto rinunciare al turismo, che copre circa il 3% del Pil. Da sabato 10 le località saranno già operative. L’inviato dell’Oms Navarro commenta: “Troppo blande” le misure adottate nel Paese. In, unico Paese dell’arco alpino, sarà possibile sciare anche con il L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

repubblica : Coronavirus, la Svizzera va controcorrente: impianti aperti e turisti benvenuti (ma gli italiani no) - fattoquotidiano : Coronavirus, le regole sulle Alpi: in Svizzera impianti sciistici aperti, la Francia deciderà entro 10 giorni cosa… - Agenzia_Ansa : La #Svizzera ha annunciato che gli 876 posti letto di terapia intensiva certificati e riconosciuti dalla Società sv… - Maurizi93527415 : RT @Italia_Notizie: Coronavirus, le regole sulle Alpi: in Svizzera impianti sciistici aperti, la Francia deciderà entro 10 giorni cosa fare… - RM_marco01 : RT @giusvo: #Covid, dalla #Svizzera provocazione shock: 'Per i negazionisti niente terapia intensiva' Magari si potesse fare veramente! Fo… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Svizzera Coronavirus, la Svizzera va controcorrente: impianti aperti e turisti benvenuti (ma non gli italiani) la Repubblica Coronavirus: la Svizzera va contro corrente e apre gli impianti sciistici

L’inviato dell’Oms Navarro commenta: “Troppo blande” le misure adottate nel Paese. In Svizzera, unico Paese dell’arco alpino, sarà possibile sciare anche con il covid. E neve permettendo. Anche a ...

Stagione sciistica a rischio per il Covid, la rabbia delle Regioni: "Conte ci ripensi, sarebbe un suicidio"

Se da una parte l'esecutivo sembra deciso a non far partire la stagione per evitare che i contagi da coronavirus aumentino ... poi aggiunto che "mentre a Natale si andrà a sciare in Svizzera, in ...

L’inviato dell’Oms Navarro commenta: “Troppo blande” le misure adottate nel Paese. In Svizzera, unico Paese dell’arco alpino, sarà possibile sciare anche con il covid. E neve permettendo. Anche a ...Se da una parte l'esecutivo sembra deciso a non far partire la stagione per evitare che i contagi da coronavirus aumentino ... poi aggiunto che "mentre a Natale si andrà a sciare in Svizzera, in ...