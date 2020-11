Coronavirus, la cura miracolosa arriva dal cordone ombelicale delle neo-mamme (Di lunedì 23 novembre 2020) Una speranza contro il Coronavirus Sars-CoV-2 potrebbe arrivare dal cordone ombelicale delle neomamme. A suggerirlo è stato il diabetologo italiano in Usa, Camillo Ricordi, che all”Aria che tira’ su La7 ha spiegato i dettagli di un trattamento allo studio, già usato per il diabete di tipo 1 e oggi al vaglio per Covid-19. Una potenziale terapia basata sull’utilizzo “di cellule staminali mesenchimali ottenute dal cordone ombelicale di un bimbo appena nato, che il più delle volte si butta via“. Il metodo è al centro di uno studio condotto dal gruppo di Ricordi e già disponibile in versione preprint, cioè prima della revisione tra pari, nell’archivio Ssrn. La cura col Covid col cordone ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 23 novembre 2020) Una speranza contro ilSars-CoV-2 potrebbere dalneo. A suggerirlo è stato il diabetologo italiano in Usa, Camillo Ricordi, che all”Aria che tira’ su La7 ha spiegato i dettagli di un trattamento allo studio, già usato per il diabete di tipo 1 e oggi al vaglio per Covid-19. Una potenziale terapia basata sull’utilizzo “di cellule staminali mesenchimali ottenute daldi un bimbo appena nato, che il piùvolte si butta via“. Il metodo è al centro di uno studio condotto dal gruppo di Ricordi e già disponibile in versione preprint, cioè prima della revisione tra pari, nell’archivio Ssrn. Lacol Covid col...

SecolodItalia1 : Coronavirus, la cura miracolosa arriva dal cordone ombelicale delle neo-mamme - il_piccolo : Non si arresta il numero di decessi che raggiunge il secondo peggior risultato da inizio pandemia. Delle nuove posi… - IlFriuli : Coronavirus, 377 nuovi contagi e 27 decessi in Fvg. Scendono a 55 i pazienti in cura in terapia intensiva mentre sa… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus cura Come si cura il Coronavirus in isolamento domiciliare, il vademecum dei medici lombardi Fanpage.it Vaccini protagonisti ma in Europa vince il trasporto aereo

Iag, Air France e Lufthansa in rally su speranze di una vaccinazione di massa. A Wall Street vola Regeneron, grazie al trattamento di Donald Trump.

Covid e alimenti surgelati, quanto è concreto il rischio contagio?

Covid e alimenti surgelati, quanto è concreto il rischio contagio? La fattibilità di questo meccanismo di trasmissione è dibattuta ...

Iag, Air France e Lufthansa in rally su speranze di una vaccinazione di massa. A Wall Street vola Regeneron, grazie al trattamento di Donald Trump.Covid e alimenti surgelati, quanto è concreto il rischio contagio? La fattibilità di questo meccanismo di trasmissione è dibattuta ...