Coronavirus, la corsa al vaccino al traguardo: nel Regno Unito prime dosi dal 1 dicembre, in Usa e Germania entro fine anno (Di lunedì 23 novembre 2020) Regno Unito EPA/JUSTIN LANE L’ingresso della sede centrale della Pfizer a New YorkLa corsa al vaccino contro il Coronavirus si sposta ora sulle autorità del farmaco nazionali, in forte accelerata per l’approvazione dei primi vaccini a partire dal Regno Unito. Secondo quanto riporta il Telegraph, il primo via libera mondiale potrebbe infatti arrivare già entro il 1 dicembre dalla Mhra, l’agenzia del farmaco britannica, che starebbero per avviare la valutazione dell’idoneità del vaccino della Pfizer e BioNTech. La richiesta alla Mhra è partita dal governo già la scorsa settimana e, secondo un portavoce del governo citato dal Guardian, richiederà tutto il tempo necessario per l’esame, allontanando i ... Leggi su open.online (Di lunedì 23 novembre 2020)EPA/JUSTIN LANE L’ingresso della sede centrale della Pfizer a New YorkLaalcontro ilsi sposta ora sulle autorità del farmaco nazionali, in forte accelerata per l’approvazione dei primi vaccini a partire dal. Secondo quanto riporta il Telegraph, il primo via libera mondiale potrebbe infatti arrivare giàil 1dalla Mhra, l’agenzia del farmaco britannica, che starebbero per avviare la valutazione dell’idoneità deldella Pfizer e BioNTech. La richiesta alla Mhra è partita dal governo già la ssettimana e, secondo un portavoce del governo citato dal Guardian, richiederà tutto il tempo necessario per l’esame, allontanando i ...

