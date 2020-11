Coronavirus Italia: il bollettino per oggi 23 novembre (Di lunedì 23 novembre 2020) Dopo i 28.337 contagiati e 562 morti di ieri l’andamento dei contagi di Coronavirus in Italia oggi con il bollettino del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: articolo in aggiornamento I contagi suddivisi regione per regione: in Veneto 2.540 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, dato che porta il totale nella regione a quota 73.727. I nuovi decessi sono 37. Il numero dei ricoverati nelle aree non critiche degli ospedali ha raggiunto in Veneto quota 2.280, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 290. Nelle Marche sono stati individuati nelle ultime 24 ore 161 nuovi casi nel percorso per le nuove diagnosi, il 25,4% dei 633 tamponi processati nell’arco della giornata. Di fronte a un numero molto basso di test, il dato segna un rallentamento della crescita del contagio rispetto al giorno precedente, ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) Dopo i 28.337 contagiati e 562 morti di ieri l’andamento dei contagi diincon ildel Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: articolo in aggiornamento I contagi suddivisi regione per regione: in Veneto 2.540 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, dato che porta il totale nella regione a quota 73.727. I nuovi decessi sono 37. Il numero dei ricoverati nelle aree non critiche degli ospedali ha raggiunto in Veneto quota 2.280, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 290. Nelle Marche sono stati individuati nelle ultime 24 ore 161 nuovi casi nel percorso per le nuove diagnosi, il 25,4% dei 633 tamponi processati nell’arco della giornata. Di fronte a un numero molto basso di test, il dato segna un rallentamento della crescita del contagio rispetto al giorno precedente, ...

