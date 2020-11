Coronavirus, inizia la discesa dell'epidemia? Cosa ci dicono i dati dell'ultima settimana (Di lunedì 23 novembre 2020) In diminuzione per la prima volta da mesi il numero dei nuovi casi, rallenta in modo visto il saldo tra ingresso e uscite nelle terapie intensive e nei reparti Covid. Il commento del chirurgo Paolo ... Leggi su today (Di lunedì 23 novembre 2020) In diminuzione per la prima volta da mesi il numero dei nuovi casi, rallenta in modo visto il saldo tra ingresso e uscite nelle terapie intensive e nei reparti Covid. Il commento del chirurgo Paolo ...

PalermoToday : Coronavirus, inizia la discesa dell'epidemia? Cosa ci dicono i dati dell'ultima settimana - rusconi_lg : Domani per me inizia la quarta settimana di ricovero in un reparto #COVID19 mai avrei pensato si essere aggredito d… - jopratix : A FAR IL VACCINO INIZIA TU! Coronavirus, Conte: 'Italia per accesso ai vaccini universale e equo' - Italia -… - Arandarko : RT @LucaGattuso: In questo grafico è possibile vedere la % di tamponi positivi sul totale di tamponi fatti in Italia. Per fortuna inizia a… - bb91687509 : RT @LucaGattuso: In questo grafico è possibile vedere la % di tamponi positivi sul totale di tamponi fatti in Italia. Per fortuna inizia a… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus inizia Coronavirus, inizia la discesa dell'epidemia? Cosa ci dicono i dati dell'ultima settimana Today.it Coronavirus, Inail: i contagi sul lavoro sono oltre 66mila

(Teleborsa) – I contagi sul lavoro da Covid-19 denunciati all’Inail alla data del 31 ottobre sono 66.781, pari al 15,8% del complesso delle denunce pervenute dall’inizio dell’anno e al 9,8% dei ...

Yairaiha Onlus, Coronavirus: appello per il diritto alla salute della popolazione detenuta

Coronavirus: l'associazione Yairaiha Onlus ha lanciato una petizione per il diritto alla salute nei luoghi di detenzione.

(Teleborsa) – I contagi sul lavoro da Covid-19 denunciati all’Inail alla data del 31 ottobre sono 66.781, pari al 15,8% del complesso delle denunce pervenute dall’inizio dell’anno e al 9,8% dei ...Coronavirus: l'associazione Yairaiha Onlus ha lanciato una petizione per il diritto alla salute nei luoghi di detenzione.