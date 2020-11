Coronavirus in Umbria, la mappa al 23 novembre: tutti i dati comune per comune (Di martedì 24 novembre 2020) Coronavirus in Umbria, il bollettino del 23 novembre: 105 positivi, 4 morti e 1.195 guariti su 448 tamponi 23 novembre 2020 Quattro decessi, 105 positivi e 1.195 guariti su 448 tamponi. Secondo il ... Leggi su perugiatoday (Di martedì 24 novembre 2020)in, il bollettino del 23: 105 positivi, 4 morti e 1.195 guariti su 448 tamponi 232020 Quattro decessi, 105 positivi e 1.195 guariti su 448 tamponi. Secondo il ...

RegoliMiranda : RT @RegioneUmbria: #coronavirusumbria: in Umbria si sta assistendo ad un appiattimento della curva epidemiologica che evidenzia, anche graz… - Yena90202633 : RT @Antonio_Caramia: #COVID19 #23novembre ??Casi testati per 100.000 abitanti nelle ultime 24h Bene ? #Molise #Lazio #ValdAosta #Piemonte… - manginobrioches : RT @Antonio_Caramia: #COVID19 #23novembre ??Casi testati per 100.000 abitanti nelle ultime 24h Bene ? #Molise #Lazio #ValdAosta #Piemonte… - yuripaterniti : RT @Antonio_Caramia: #COVID19 #23novembre ??Casi testati per 100.000 abitanti nelle ultime 24h Bene ? #Molise #Lazio #ValdAosta #Piemonte… - NERDofARTS : RT @Antonio_Caramia: #COVID19 #23novembre ??Casi testati per 100.000 abitanti nelle ultime 24h Bene ? #Molise #Lazio #ValdAosta #Piemonte… -