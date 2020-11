Coronavirus in Toscana: 48 morti, oggi 23 novembre. Calano i contagi: 1.323 (Di lunedì 23 novembre 2020) Sono sempre tanti, troppi, i morti per Coronavirus, in Toscana, anche oggi 23 novembre: ben 48, solo qualcuno in meno dei giorni scorsi. Mentra Calano i nuovi contagi: 1.323 (796 identificati in corso di tracciamento e 527 da attività di screening), quindi alcune centinaia in meno del recentissimo passato, ma sempre un numero che preoccupa Leggi su firenzepost (Di lunedì 23 novembre 2020) Sono sempre tanti, troppi, iper, in, anche23: ben 48, solo qualcuno in meno dei giorni scorsi. Mentrai nuovi: 1.323 (796 identificati in corso di tracciamento e 527 da attività di screening), quindi alcune centinaia in meno del recentissimo passato, ma sempre un numero che preoccupa

