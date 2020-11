Coronavirus: in provincia 4 decessi, 147 contagi e 115 guariti (Di lunedì 23 novembre 2020) ALESSANDRIA - Sono 4 i nuovi decessi rilevati in provincia dal bollettino quotidiano dell'Unità di crisi regionale per il Coronavirus, che evidenzia pure 147 contagi e 115 guariti. Sono 81 i decessi di persone positive al test del Covid-19, di cui 10 oggi (si ricorda che il ... Leggi su ilpiccolo (Di lunedì 23 novembre 2020) ALESSANDRIA - Sono 4 i nuovirilevati indal bollettino quotidiano dell'Unità di crisi regionale per il, che evidenzia pure 147e 115. Sono 81 idi persone positive al test del Covid-19, di cui 10 oggi (si ricorda che il ...

Coronavirus Sicilia, +1249 positivi e 41 decessi: i numeri per provincia

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 7.712. I nuovi decessi sono 41 e il totale delle vittime in Sicilia sale a 1.227. Ecco i numeri delle varie province ...

Covid 19, l'iniziativa a Barletta con le poltrone profumate di solidarietà

BARLETTA - #Uscirnesipuo. Questo hastag, ripetuto come un mantra solidale, dall’imprenditore barlettano Carlo Crescente - primo malato di Covid 19 e primo guarito della Sesta provincia - ha la forma r ...

