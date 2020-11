Coronavirus, in Italia superati i 50mila decessi. Scendono ancora i nuovi contagi con 40mila tamponi in meno: +22.930 (Di lunedì 23 novembre 2020) Il bollettino del 23 novembre Sono +22.930 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore, al netto di +148.945 tamponi elaborati, per un totale di 796.849 persone attualmente positive in Italia. Un numero in decrescita rispetto a ieri, quando il numero dei nuovi positivi era aumentato di +28.337 unità, a fronte di +188.747 test. Sempre rispetto alla giornata di ieri, si registra una crescita sul numero dei decessi, che oggi sono 630 (mentre ieri erano stati 562). Quanto alla situazione negli ospedali, secondo quanto riportato nel bollettino del Ministero della Salute e diffuso dalla Protezione Civile, i pazienti ricoverati nelle terapie intensive sono aumentati di +9 unità (ieri di +43), per un totale di 3.810 persone in condizioni critiche. I pazienti Covid ... Leggi su open.online (Di lunedì 23 novembre 2020) Il bollettino del 23 novembre Sono +22.930 icasi diregistrati nelle ultime 24 ore, al netto di +148.945elaborati, per un totale di 796.849 persone attualmente positive in. Un numero in decrescita rispetto a ieri, quando il numero deipositivi era aumentato di +28.337 unità, a fronte di +188.747 test. Sempre rispetto alla giornata di ieri, si registra una crescita sul numero dei, che oggi sono 630 (mentre ieri erano stati 562). Quanto alla situazione negli ospedali, secondo quanto riportato nel bollettino del Ministero della Salute e diffuso dalla Protezione Civile, i pazienti ricoverati nelle terapie intensive sono aumentati di +9 unità (ieri di +43), per un totale di 3.810 persone in condizioni critiche. I pazienti Covid ...

