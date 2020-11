Coronavirus in Italia, il bollettino del 23 novembre: +418 ricoveri (Di lunedì 23 novembre 2020) I dati aggiornati dei contagi Diminuiscono i contagi di pari passo ai tamponi. In 24h 22.930 positivi al Coronavirus su 148.945 test effettuati. Rispettivamente, -5.407 infetti e -39.802 tamponi di differenza in base alle notizie arrivate ieri. Inoltre +418 ricoveri,+9 pazienti in terapia intensiva e aumentano le guarigioni, 31.395 guariti (+17.821 dai dati di ieri). In 24h sono morte 630 persone a causa del Coronavirus in Italia. Leggi anche Coronavirus in Italia, il bollettino del 22 novembre: +562 morti per Covid Nel complesso i casi di contagi da Coronavirus vanno oltre il milione: 1.431.795 dall’inizio dalla pandemia, di cui 50.453 morti. Le persone attualmente positive sono 796.849 . Cliccando qui il pdf ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 23 novembre 2020) I dati aggiornati dei contagi Diminuiscono i contagi di pari passo ai tamponi. In 24h 22.930 positivi alsu 148.945 test effettuati. Rispettivamente, -5.407 infetti e -39.802 tamponi di differenza in base alle notizie arrivate ieri. Inoltre,+9 pazienti in terapia intensiva e aumentano le guarigioni, 31.395 guariti (+17.821 dai dati di ieri). In 24h sono morte 630 persone a causa delin. Leggi anchein, ildel 22: +562 morti per Covid Nel complesso i casi di contagi davanno oltre il milione: 1.431.795 dall’inizio dalla pandemia, di cui 50.453 morti. Le persone attualmente positive sono 796.849 . Cliccando qui il pdf ...

SkyTG24 : #Coronavirus in Italia, il bollettino del #21novembre: 34.767 nuovi casi su 237.225 tamponi e 692 decessi… - Agenzia_Ansa : Sono 22.930 i nuovi casi di #coronavirus individuati in Italia nelle ultime 24ore, circa 5.400 meno di ieri, che po… - Corriere : AstraZeneca: efficacia massima del nostro vaccino al 90 % - Ipertesa : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 23 novembre: 22.930 nuovi casi e 630 morti. Ma con molti meno tamponi… - mister_ricci : Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 22930 nuovi casi con 630 vittime. Dall'inizio della pandemia sono decedut… -