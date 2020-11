Coronavirus in Campania, i dati del 22 novembre: 2.158 nuovi positivi e 2.091 guariti (Di lunedì 23 novembre 2020) Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 22 novembre dell’unità di Crisi regionale riporta 2.158 nuovi positivi su 15.739 tamponi effettuati. In netta crescita i guariti. L’Unita’ di crisi della Regione ha reso noto che i positivi al Coronavirus in Campania del giorno sono 2.158 tra cui 1.931 asintomatici e 227 sintomatici su 15.739 tamponi. In totale i positivi sono 138.431 su 1.447.867 tamponi. I nuovi decessi (tra il 14 e il 22 novembre) sono 39 che portano il numero totale a 1.309. Si registrano 2.091 nuovi guariti per numero complessivo di 33.613. Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656; occupati: 201; Posti letto di degenza ... Leggi su 2anews (Di lunedì 23 novembre 2020)in: il bollettino di ieri 22dell’unità di Crisi regionale riporta 2.158su 15.739 tamponi effettuati. In netta crescita i. L’Unita’ di crisi della Regione ha reso noto che ialindel giorno sono 2.158 tra cui 1.931 asintomatici e 227 sintomatici su 15.739 tamponi. In totale isono 138.431 su 1.447.867 tamponi. Idecessi (tra il 14 e il 22) sono 39 che portano il numero totale a 1.309. Si registrano 2.091per numero complessivo di 33.613. Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656; occupati: 201; Posti letto di degenza ...

