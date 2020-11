Coronavirus, “il vaccino Astrazeneca efficace in media al 70%” (Di lunedì 23 novembre 2020) Nelle persone a cui è stata somministrata mezza dose iniziale, seguita da una dose completa a distanza di un mese l’efficacia è salita al 90% Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 23 novembre 2020) Nelle persone a cui è stata somministrata mezza dose iniziale, seguita da una dose completa a distanza di un mese l’efficacia è salita al 90%

