Coronavirus, il Montenegro ha il record in Europa: maxi-focolaio ai funerali del vescovo

In Montenegro tasso record di 90 contagi al giorno ogni 100 mila abitanti: è al terzo posto nel mondo. Alle esequie del metropolita Amfilohije, a inizio novembre, potrebbero essersi contagiati in migliaia (compreso il patriarca Irinej, morto venerdì)

I sontuosi funerali del vescovo metropolita Amfilohije Radovic a Podgorica, diventati subito un maxi-focolaio, hanno portato gli occhi del mondo sull’allarme Covid-19 in Montenegro. Baci alla salma, ...

L’ultimo omaggio di Vucic a Irinej, grande difensore della Serbia

Il presidente durante la cerimonia funebre a San Sava ha parlato puntando sui temi nazionalisti più cari in vita al defunto morto di Covid ...

I sontuosi funerali del vescovo metropolita Amfilohije Radovic a Podgorica, diventati subito un maxi-focolaio, hanno portato gli occhi del mondo sull'allarme Covid-19 in Montenegro. Baci alla salma, ...