Coronavirus, il bollettino di oggi 23 novembre: 630 morti e 22.930 contagiati, ecco i nuovi casi Covid regione per regione (Di lunedì 23 novembre 2020) Gli aggiornamenti sull'emergenza Coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi lunedì 23 novembre 2020. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri in terapia intensiva: ... Leggi su today (Di lunedì 23 novembre 2020) Gli aggiornamenti sull'emergenzain Italia neldel ministero della Salute dilunedì 232020. I, i decessi e i numeri dei ricoveri in terapia intensiva: ...

SkyTG24 : #Coronavirus in Italia, il bollettino del #21novembre: 34.767 nuovi casi su 237.225 tamponi e 692 decessi… - SkyTG24 : Covid Lombardia, Galli: 'Ho in mente tamponi di massa in comune lombardo'. DIRETTA - repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi 23 novembre: 22.930 nuovi casi. Le vittime sono 630. Superata la quota di 50mila… - marcellinosar : RT @LaNotiziaTweet: Coronavirus, il bollettino di oggi: 22.930 nuovi casi e 630 morti. Oltre 34mila i ricoverati con sintomi. L’Italia supe… - romi_andrio : RT @Open_gol: ?? In Lombardia aumentano i nuovi contagi -