Coronavirus, il bollettino di oggi 23 novembre 2020

I dati aggiornati della Protezione Civile di oggi 23 novembre 2020 sull'andamento del contagio da Coronavirus nel nostro Paese

Coronavirus: la Protezione Civile, come di consueto, ha aggiornato i dati relativi alla diffusione del contagio da Covid-19 nel nostro paese. oggi si registrano 22.930 nuovi casi positivi al virus che portano il totale da inizio epidemia a quota 1.431.795. Gli attualmente positivi si attestano invece ad un totale di casi pari a 796.849, un dato in diminuzione per la prima volta dopo molto tempo con 9.098 casi in meno rispetto a ieri. I guariti di oggi sono 31.395, per un totale di 584.493. Si registrano, purtroppo, anche altre 630 nuove morti che portano il totale dei decessi a superare la soglia psicologica dei 50mila morti, fissandosi a quota ...

