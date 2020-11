Coronavirus, il bollettino di oggi: 22.930 nuovi casi e 630 morti. Oltre 34mila i ricoverati con sintomi. L’Italia supera quota 50mila vittime (Di lunedì 23 novembre 2020) Scendono ancora i nuovi contagi di Coronavirus in Italia. Sono 22.930 quelli registrati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 28.337), a fronte di 148.945, circa 40mila meno della giornata precedente. I decessi sono 630 (ieri 562), per un totale di 50.453 vittime dall’inizio dell’epidemia. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 148.945, circa 40mila meno della giornata precedente. Gli attualmente positivi, secondo quanto riferisce il bollettino giornaliero del ministero della Salute, sono 796.849, dei quali 758.342 si trovano in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 34.697 (+418 rispetto a ieri), di questi 3.810 in terapia intensiva (+9). La regione con il maggior numero di nuovi casi è sempre la Lombardia (5.289), ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 23 novembre 2020) Scendono ancora icontagi diin Italia. Sono 22.930 quelli registrati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 28.337), a fronte di 148.945, circa 40mila meno della giornata precedente. I decessi sono 630 (ieri 562), per un totale di 50.453dall’inizio dell’epidemia. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 148.945, circa 40mila meno della giornata precedente. Gli attualmente positivi, secondo quanto riferisce ilgiornaliero del ministero della Salute, sono 796.849, dei quali 758.342 si trovano in isolamento domiciliare. Iin ospedale consono 34.697 (+418 rispetto a ieri), di questi 3.810 in terapia intensiva (+9). La regione con il maggior numero diè sempre la Lombardia (5.289), ...

